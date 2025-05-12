ЄС заборонить 25 танкерам РФ курсувати у Балтійському та Північному морях, - ЗМІ
Європейський Союз готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії. Зокрема, ЄС планує заборонити 25 російським танкерам курсувати у Балтійському та Північному морях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.
Як зазначає видання, близько 25 нафтових танкерів, які незабаром будуть включені до списку "тіньового флоту", наразі курсують Балтійським та Північним морями, створюючи загрозу розливу нафти або інцидентів з перерізанням кабелів.
Згідно з пропозицією Європейської комісії, з якою ознайомився EUobserver, вони є одними зі 149 суден, які мають бути додані до чорного списку ЄС, що допомагає Росії уникати західного нафтового ембарго.
Внесення до списку означає, що їм буде заборонено заходити в порти ЄС або отримувати послуги морських фірм ЄС, такі як страхування, ремонт або заправка.
Зазначається, що згідно з даними морських трекерів, станом на 12 травня у Фінській затоці перебували 11 російських танкерів, два знаходилися в більш західних частинах Балтики. Ще 12 суден зафіксовані поблизу Британських островів.
ЄС готує удар по "тіньовому флоту" РФ
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, націлений на її так званий "тіньовий флот" - сотні танкерів, які Кремль використовує для обходу нафтового ембарго.
Санкції, запропоновані Єврокомісією, охоплять 60 фізичних та юридичних осіб, а також включатимуть обмеження щодо близько 150 суден.
Таким чином, загальна кількість суден у санкційному списку ЄС перевищить 300.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.