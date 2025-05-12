ЄС заборонить 25 танкерам РФ курсувати у Балтійському та Північному морях, - ЗМІ

Європейський Союз готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії. Зокрема, ЄС планує заборонити 25 російським танкерам курсувати у Балтійському та Північному морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver .

Як зазначає видання, близько 25 нафтових танкерів, які незабаром будуть включені до списку "тіньового флоту", наразі курсують Балтійським та Північним морями, створюючи загрозу розливу нафти або інцидентів з перерізанням кабелів.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, з якою ознайомився EUobserver, вони є одними зі 149 суден, які мають бути додані до чорного списку ЄС, що допомагає Росії уникати західного нафтового ембарго.

Внесення до списку означає, що їм буде заборонено заходити в порти ЄС або отримувати послуги морських фірм ЄС, такі як страхування, ремонт або заправка.

Зазначається, що згідно з даними морських трекерів, станом на 12 травня у Фінській затоці перебували 11 російських танкерів, два знаходилися в більш західних частинах Балтики. Ще 12 суден зафіксовані поблизу Британських островів.