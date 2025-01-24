Міноборони Британії про розвідувальний корабель РФ у Ла-Манші: "Посилюємо нашу відповідь"

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що російське судно-шпигун "Янтар", яке нещодавно було помічене у Ла-Манші, фіксувалося в англійських водах і раніше. Це відбулося у листопаді минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лондон стверджує, що російський корабель "Янтар", який увійшов у британські води у понеділок, використовувався для розвідки та картографування критичної інфраструктури на морському дні.

Королівський флот відстежував судно протягом двох днів, поки воно не увійшло у води Нідерландів.

Тепер британська сторона, яка протягом останніх днів спостерігала за російським розвідувальним кораблем у Ла-Манші, посилить реакцію на секретні операції суден та літаків РФ, щоб захистити свої підводні кабелі.

"Ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту Британії. Ми посилюємо нашу відповідь, щоб гарантувати, що російські кораблі та літаки не можуть працювати в таємниці поблизу території Великої Британії чи НАТО", - наголосив Хілі.

Відповідна заява пролунала на тлі занепокоєння щодо можливого саботажу силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів після серії збоїв у Балтійському морі, що почастішали після широкомасштабної військової агресії Росії проти України у 2022 році.

Британія вирішила надіслати морські патрульні та літаки спостереження, щоб допомогти зусиллям НАТО у захисті кабелів у Балтійському морі, сказав Хілі.

Він додав, що британська сторона також розгорне передову систему ШІ (штучного інтелекту) для захисту підводної інфраструктури.

За словами Хілі, російське судно "Янтар" уже "ловили" в британських водах у листопаді 2024 року, коли цей корабель блукав над кабелями.

Глава Міноборони Британії повідомив парламенту, що враховуючи діяльність "Янтаря", він змінив правила ведення бойових дій, щоб дозволити кораблям Королівського флоту підходити ближче та краще відслідковувати це судно.

Крім того, він дозволив підводному човну Королівського флоту піднятися поблизу "Янтаря", демонструючі захід стримування.