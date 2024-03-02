Королівські автоперегони на старті: розклад, прогноз і де дивитися сезон-2024 Формули-1

Змагальний рік буде найнасиченішим в історії F1. До календаря чемпіонату потрапили 24 гран-прі в різних куточках планети. Траса в Шанхаї повернеться в графік сезону після 3-річної відсутності, а етап в Емілії-Романьї – після річної паузи. Сполучені Штати вдруге проведуть три гран-прі (Маямі, Остін, Лас-Вегас). Завершиться сезон аж 8 грудня на Гран-прі Абу-Дабі.

Як і в попередні роки, стартуватиме чемпіонат у Бахрейні. Щоправда, ранній початок співпав зі священним місяцем Рамадан, тож довелося гонку перенести на вечір суботи. На заході сонця на острові в Перській затоці елітні пілоти проїдуть 57 кіл. Переможець здобуде традиційні 25 очок в особистий залік гонщиків.

Лише тиждень тому на трасі "Сахір" відбулися триденні передсезонні тести Формули-1. Найбільше кіл там проїхали пілоти "Хааса" (441 коло). Найшвидший час на автродромі показав гонщиа "Феррарі" Сайнс (1:29.921).

Де дивитися сезон-2024 Формули-1

Офіційним транслятором на території України залишається Setanta Sports. Показ кваліфікацій, спринтів і гонок відбуватиметься на лінійних телеканалах (Setanta Sports, Setanta Sports+) та OTT-платформі (app.setantasports.com).

Склади команд на сезон-2024 Формули-1

"Ред Булл": Макс Ферстаппен, Серхіо Перес

"Мерседес": Льюїс Хемілтон, Джордж Расселл

"Феррарі": Шарль Леклер, Карлос Сайнс

"Макларен": Ландо Норріс, Оскар Піастрі

"Астон Мартін": Фернандо Алонсо, Ленс Стролл

"Альпін": П'єр Гаслі, Естебан Окон

"Вільямс": Алекс Албон, Логан Сарджент

РБ: Даніель Ріккардо, Юкі Цунода

"Кік Заубер": Валттері Боттас, Чжоу Гуаньюй

"Хаас": Кевін Магнуссен, Ніко Хюлькенберг

Прогнози букмекерів на сезон-2024 Формули-1

Безумовним фаворитом експертів став Ферстаппен. Провідні контори виставили на триразового чемпіона світу вкрай скромні коефіцієнти в коридорі від 1,12 (William Hill, Star Sports) до 1,20 (Betfred). Другим претендентом на титул став Леклер, який, однак, опинився на космічній відстані від нідерландця. На тріумф монегаска в сезоні ставки коливаються від кефу 10,00 (William Hill, Coral, Ladbrokes) до 14,00 (Paddy Power, Betfair Sportsbook). Інші відстали ще більше.

Схожу ситуацію напророкували і для Кубка конструкторів. Перемогою "Ред Булла" буде важко здивувати, враховуючи коефіцієнти на рівні від 1,12 (William Hill, Unibet, BetMGM UK, Star Sports, BetUK) до 1,17 (Betfred). Конкурента – "Феррарі" – навіть складно назвати головним. Відомі букмекери заклали на Скудерію кефи від 7,00 (bet365, Skybet, William Hill, Star Sports) до 9,00 (Paddy Power, Betfair Sportsbook). Шанси "Мерседеса" та інших ще гірші.

Головні інтриги перед сезоном-2024 Формули-1

Торік Ферстаппен достроково завоював титул, побивши на шляху до третьої корони чемпіона світу низку рекордів. Зокрема, нідерландський пілот виграв 19 гран-прі з 22-х етапів. З огляду на розширення календаря на ще дві гонки пілот "Ред Булла" матиме нагоду оновити досягнення. Наразі ж основне питання полягає в тому, за скільки гран-прі до кінця сезону Ферстаппен оформить чемпіонство.

Значно цікавіше буде на ринку пілотів. Решта пелотону боротиметься не лише за очки, а й за світле персональне майбутнє. На сезон-2025 контракти мають Ферстаппен, Леклер, Хемілтон, Рассел, Норріс, Піастрі, Гаслі та Окон. Отже, понад половина місць в командах залишаються вакантними. Зокрема, і в топ-стайнях – "Ред Буллі" та "Мерседесі". Амбітні гонщики на кшталт Переса, Сайнса, Албона та Ріккардо наввипередки доводитимуть власний рівень. Та й вічно молодого Алонсо списувати зарано...

Цей сезон стане 12-м та останнім для Хемілтона в "Мерседесі". Їхня співпраця стала синонімом успіху. Шість зі семи своїх чемпіонських титулів британець завоював тут, але не відмовився від вічної спокуси кожного гонщика Формули-1 – провести бодай гонку за "Феррарі". Професіоналізм Хемілтона важко поставити під сумнів навіть у ситуації "останнього танцю" з командою. А ось керівництво "Мерседеса" цілком може зробити ставку на Расселла вже цьогоріч, зіпсувавши прощання з ветераном.