Старт Формули-1, дербі Манчестера та хокейне суперництво узбереж: анонс вихідних у спорті

Гран-прі Бахрейну

2 березня, 17:00, Сахір, "Сахір", телетрансляція на Setanta Sports+

Королева автоспорту повернулася після 3-місячної паузи. У перший гоночний вікенд пілоти змагатимуться на островах у Перській затоці. Початок сезону дозволить двом десяткам гонщиків мріяти про титул. Та, звісно, триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із "Ред Булла" – головний фаворит. А головним конкурентом нідерландця слід вважати Льюїса Хемілтона, який розпочне останній танець з "Мерседесом" перед сенсаційним переходом у "Феррарі" на сезон-2025.

"Валенсія" – "Реал"

2 березня, 22:00, Валенсія, "Месталья", трансляція на MEGOGO

Колись принципова битва грандів тепер отримала українське забарвлення. На полі "Местальї" форвард збірної України Роман Яремчук намагатиметься забити голкіперу національної команди Андрію Луніну. Останній виграв конкуренцію за роль основного в "Реалі" до кінця сезону. Натомість його співвітчизник із трьома м'ячами в усіх турнірах досі в пошуках свого місця у "Валенсії". Якщо Яремчук прагне залишитися в Іспанії, то настав час для регулярних гольових подвигів.

Фото: Роман Яремчук у чемпіонаті забив "Вільярреалу" та "Альмерії" (twitter.com/valenciacf)

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

3 березня, 17:30, Манчестер, "Етіхад", телетрансляція на Setanta Sports

На різних полюсах до дербі дощового англійського мегаполіса підійшли команди Хосепа Гвардіоли та Еріка тен Хага. "Сіті" поки не позбувся нав'язливої конкуренції "Ліверпуля" і лондонського "Арсенала" за титул, але залишається головним претендентом на "золото". Тим часом для "Юнайтед" завчасно настала вирішальна пора. Поразка в дербі та ще кілька невдалих результатів коштуватимуть "червоним дияволам" місця в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерсі"

3 березня, 22:30, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports+

Протистояння Заходу та Сходу завжди принципове в американському спорті. Нова сторінка буде написана в Місті янголів, до якого завітають хокейні "Девілз". Наразі ні "Лос-Анджелес", ні "Нью-Джерсі" не гарантували собі місця в плей-офф сезону. Більше того, гості поєдинку на 5 очок відстають від "Філадельфії", що нині останньою проходить у наступну стадію. Отже, перемога більше потрібна "Девілз". Але й "Кінгз" варто було би перемогти після трьох поразок у п'яти останніх матчах.

Фото: У середині лютого "Кінгз" перемогли "Девілз" у Ньюарку (nhl.com)

"Бостон" – "Голден Стейт"

3 березня, 22:30, Бостон, "Ті-Ді Гарден", телетрансляція на Setanta Sports

Перегони за місцями в плей-офф тривають і в заокеанському баскетболі. Щоправда, "Селтікс" можна вже не турбуватися – лідерство в Східній конференції на цьому етапі гарантувало прохід далі. А ось "Ворріорз" перебувають на межі. Саме титуловані каліфорнійці наразі замикають чільну десятку на Заході. Хоч позаду непереконливі "Юта", "Г'юстон" і "Мемфіс", але команді Стіва Керра кортить якомога швидше застрибнути до вагона щасливців регулярного сезону.