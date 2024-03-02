Королевские автогонки на старте: расписание, прогноз и где смотреть сезон-2024 Формулы-1

Соревновательный год будет самым насыщенным в истории F1. В календарь чемпионата попали 24 гран-при в разных уголках планеты. Трасса в Шанхае вернется в график сезона после 3-летнего отсутствия, а этап в Эмилии-Романьи – после годовой паузы. Соединенные Штаты второй раз проведут три гран-при (Майами, Остин, Лас-Вегас). Завершится сезон 8 декабря на Гран-при Абу-Даби.

Как и в предыдущие годы, стартует чемпионат в Бахрейне. Правда, раннее начало совпало со священным месяцем Рамадан, так что пришлось гонку перенести на вечер субботы. На закате на острове в Персидском заливе элитные пилоты проедут 57 кругов. Победитель получит традиционные 25 очков в личный зачет гонщиков.

Лишь неделю назад на трассе "Сахир" состоялись трехдневные предсезонные тесты Формулы-1. Больше всего кругов там проехали пилоты "Хааса" (441 круг). Быстрейшее время на автодроме показал гонщик "Феррари" Сайнс (1:29.921).

Где смотреть сезон-2024 Формулы-1

Официальным транслятором на территории Украины остается Setanta Sports. Показ квалификаций, спринтов и гонок будет проходить на линейных телеканалах (Setanta Sports, Setanta Sports+) и OTT-платформе (app.setantasports.com).

Составы команд на сезон-2024 Формулы-1

"Ред Булл": Макс Ферстаппен, Серхио Перес

"Мерседес": Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл

"Феррари": Шарль Леклер, Карлос Сайнс

"Макларен": Ландо Норрис, Оскар Пиастри

"Астон Мартин": Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл

"Альпин": Пьер Гасли, Эстебан Окон

"Уильямс": Алекс Албон, Логан Сарджент

РБ: Даниэль Риккардо, Юки Цунода

"Кик Заубер": Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй

"Хаас": Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг

Прогнозы букмекеров на сезон-2024 Формулы-1

Безусловным фаворитом экспертов стал Ферстаппен. Ведущие конторы выставили на трехкратного чемпиона мира крайне скромные коэффициенты в коридоре от 1,12 (William Hill, Star Sports) до 1,20 (Betfred). Вторым претендентом на титул стал Леклер, который, однако, оказался на космическом расстоянии от нидерландца. На триумф монегаска в сезоне ставки колеблются от кэфа 10,00 (William Hill, Coral, Ladbrokes) до 14,00 (Paddy Power, Betfair Sportsbook). Остальные отстали еще больше.

Похожую ситуацию предсказали и для Кубка конструкторов. Победой "Ред Булла" будет трудно удивить, учитывая коэффициенты на уровне от 1,12 (William Hill, Unibet, BetMGM UK, Star Sports, BetUK) до 1,17 (Betfred). Конкурента – "Феррари" – даже сложно назвать главным. Известные букмекеры заложили на Скудерию кэфы от 7,00 (bet365, Skybet, William Hill, Star Sports) до 9,00 (Paddy Power, Betfair Sportsbook). Шансы "Мерседеса" и других еще хуже.

Главные интриги перед сезоном-2024 Формулы-1

В прошлом году Ферстаппен досрочно завоевал титул, побив по пути к третьей короне чемпиона мира ряд рекордов. В частности, нидерландский пилот выиграл 19 гран-при из 22-х этапов. Учитывая расширение календаря на еще две гонки, пилот "Ред Булла" сможет обновить достижения. Пока же основной вопрос состоит в том, за сколько гран-при до конца сезона Ферстаппен оформит чемпионство.

Гораздо интереснее будет на рынке пилотов. Остальной пелотон будет бороться не только за очки, но и за светлое персональное будущее. На сезон-2025 контракты Ферстаппен, Леклер, Хэмилтон, Рассел, Норрис, Пиастри, Гасли и Окон. Следовательно, более половины мест в командах остаются вакантными. В частности, и в топ-конюшнях – "Ред Булле" и "Мерседесе". Амбициозные гонщики вроде Переса, Сайнса, Албона и Риккардо наперегонки будут доказывать собственный уровень. Да и вечно молодого Алонсо списывать рано...

Этот сезон станет 12-м и последним для Хэмилтона в "Мерседесе". Их сотрудничество стало синонимом успеха. Шесть из семи своих чемпионских титулов британец завоевал здесь, но не отказался от вечного соблазна каждого гонщика Формулы-1 – провести хотя бы гонку за "Феррари". Профессионализм Хэмилтона трудно подвергнуть сомнению даже в ситуации "последнего танца" с командой. А вот руководство "Мерседеса" вполне может сделать ставку на Расселла уже в этом году, испортив прощание с ветераном.