"Что Аня, что Настя": подруга Каменских взбудоражила сеть аппетитными формами в хищном бикини

Настя и Потап отдыхают в Турции не сами, а с подругами Каменских
Настя Каменских и Потап отправились в медовый месяц в Турцию не одни. Известно, что со звездной парой также отдыхают подруги певицы, среди которых – Аня Андрийчук-Завгородняя, жена солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитив). И пока Позитив с Надей Дорофеевой разъезжает по Украине с концертами, его супруга нежится под жарким турецким солнцем со звездной парой молодоженов, о которых сейчас говорят буквально все украинские СМИ.
Отметим также, что Аня Завгородняя – лучшая подруга Каменских. Они очень часто появляются друг у дружки в соцсетях, отдыхают вместе. Более того, Каменских часто появляется в одежде от бренда Завгородней, которая также является дизайнером.
Теперь же внимание поклонников привлек "аппетитное" появление подружки Насти. Так, на своей instagram-страничке Завгородняя опубликовала серию жарких фото, на которых она позирует в открытом бикини насыщенного желтого цвета с леопардовым принтом. Также свой пляжный образ жена Позитива дополнила весьма оригинальными аксессуаром – то ли солнцезащитными очками на пол лица, то ли то все же козырек.
"Рай", - лаконично подписала парочку фотографий Аня Завгородняя.
Жена Алексея Завгороднего (Позитив) на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/annchuk)
Подписчики Завгородней также поспешили оставить восторженные отзывы под ее снимками:
Алексей и Аня Завгородние (фото: instagram.com/annchuk)
Настя Каменских и Аня Завгородняя (фото: instagram.com/annchuk)
Отметим, что Настя Каменских также не отстает от своей подруги. Ранее певица опубликовала несколько не менее привлекательных фото. На снимках Настя позирует в откровенном бикини оливкового цвета. При этом купальник выполнен в бельевом стиле.
Также напомним, ранее Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото.