Королевській оновили підозру. Її незадеклароване майно виявилось в рази дорожчим

20 грудня 2023 року НАБУ та САП повідомили Королевській про оновлення підозри.

Згідно з даними слідства, колишній народний депутат не задекларувала:

дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га;

майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га.

Тоді ж вартість незадекларованого майна оцінювалась в більше ніж 4,3 млн гривень.

"Проте згодом детективи встановили, що сума незадекларованого майна становить понад 13 млн грн, що перевищує 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та підпадає під іншу статтю", - пише НАБУ

Чим "відзначилась" Королевська?

Проросійська політична діячка свого часу обіймала посаду міністра соцполітики України. З 2014 року на дострокових виборах до Верховної Ради Королевська балотувалась за списками партії "Опозиційний блок" й листопада того ж року отримала мандат народного депутата Верховної Ради.

Вже у 2019 році була обрана депутатом від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя".

Королевська неодноразово потрапляла в скандали, наприклад, вимагаючи повернути викладання російської мови в школах пояснюючи це тим, що "усі і так говорять в Україні російською".

Після повномасштабного вторгнення ворога вона активно прогулювала засідання Верховної ради й пізніше втекла з країни.

24 лютого 2023 року Королевську позбавили мандата народного депутата.