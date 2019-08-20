Королевская семья Дании не исключает возможность продажи Гренландии

Члены датской королевской семьи не отвергли идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает Newsweek.

Датские монархи считают, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а предложение о покупке является комплиментом со стороны президента США Дональда Трампом.

"Предложения о покупке - это комплимент для магической Гренландии. Поскольку только желаемые территории получают такие. Народ Гренландии должен и может решать свою судьбу", - заявила принцесса Антония Шаумбург-Липпе.

Также прокомментировал ситуацию с продажей ее сын принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

"Я люблю Гренландию и хочу, чтобы дорогие граждане там были счастливы. Нужно уважать их выбор независимо от того, что они чувствуют и которое примут решение", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил желание приобрести у Дании остров Гренландию. Президент США назвал это "крупной сделкой с недвижимостью".

При этом сообщалось, что правительство Дании заявило, что остров не продается. Позже с подобным заявлением выступило и правительство Гренландии.