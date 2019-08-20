Королівська сім'я Данії не виключає можливість продажу Гренландії

Члени датської королівської сім'ї не відкинули ідею продажу Гренландії Сполученим Штатам Америки. Про це повідомляє Newsweek.

Датські монархи вважають, що вирішувати питання про продаж острова повинні самі жителі Гренландії, а пропозицію про покупку є компліментом з боку президента США Дональда Трампом.

"Пропозиції про купівлю - це комплімент для магічної Гренландії. Оскільки тільки бажані території отримують такі. Народ Гренландії має й може вирішувати свою долю", - заявила принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе.

Також прокоментував ситуацію з продажем її син принц Маріо Макс Шаумбург-Ліппе.

"Я люблю Гренландію і хочу, щоб дорогі громадяни там були щасливі. Потрібно поважати їх вибір незалежно від того, що вони відчувають і яке приймуть рішення", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив бажання придбати у Данії острів Гренландію. Президент США назвав це "великою угодою з нерухомістю".

При цьому повідомлялося, що уряд Данії заявило, що острів не продається. Пізніше з подібною заявою виступила і правітельство Гренландії.