Королева Великобритании впервые прокомментировала Brexit

Фото: Королева Великобритании (twitter.com/RoyalFamily)

Королева отметила, что Британия надеется на партнерство с Европой после выхода из ЕС

Королева Великобритании Елизавета ІІ впервые прокомментировала Brexit, отметив, что Британия надеется на партнерство с Европой после выхода из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Express.

Как сообщается, выход Британии из ЕС королева прокомментировала во время встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром в Букингемском дворце. Королева отметила, что "новаторы, торговцы и интернационалисты с уверенностью смотрят в будущее".

"Поскольку мы стремимся к новому партнерству с Европой, это наши общие ценности, которые являются самыми большими активами и демонстрируют, что даже благодаря изменениям наш прочный альянс остается сильным, и мы смотрим с уверенностью в будущее", - сказала она.

Сообщается, что королева высоко оценила тесные связи между Великобританией и Голландией, которые "в значительной степени способствуют экономической и культурной жизни Британии".

Она добавила, что Нидерланды являются одним из крупнейших европейских инвесторов в Соединенном Королевстве.

Напомним, в марте 2017 года королева Елизавета II подписала законопроект, позволяющий правительству Великобритании начать процедуру выхода страны из Европейского союза.

Добавим, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готово на 95%.