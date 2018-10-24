Королева Великобританії вперше прокоментувала Brexit

Фото: Королева Великобританії (twitter.com/RoyalFamily)

Королева зазначила, що Британія сподівається на партнерство з Європою після виходу з ЄС

Королева Великобританії Єлизавета ІІ вперше прокоментувала Brexit, зазначивши, що Британія сподівається на партнерство з Європою після виходу з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Express.

Як повідомляється, вихід Британії з ЄС королева прокоментувала під час зустрічі з королем Нідерландів Віллемом-Олександром в Букінгемському палаці. Королева зазначила, що "новатори, торговці і інтернаціоналісти з упевненістю дивляться в майбутнє".

"Оскільки ми прагнемо до нового партнерства з Європою, це наші спільні цінності, які є найбільшими активами і демонструють, що навіть завдяки змінам наш міцний альянс залишається сильним, і ми дивимось з упевненістю в майбутнє", - сказала вона.

Повідомляється, що королева високо оцінила тісні зв'язки між великою Британією та Голландією, які "в значній мірі сприяють економічному і культурному життю Британії".

Вона додала, що Нідерланди є одним з найбільших європейських інвесторів в Сполученому Королівстві.

Нагадаємо, в березні 2017 року королева Єлизавета II підписала законопроект, що дозволяє уряду Великобританії почати процедуру виходу країни з Європейського союзу.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95%.