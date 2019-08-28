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Королева Ббританії призупинила роботу парламенту

Новини » В світі    28.08.2019 - 21:38
Королева Ббританії призупинила роботу парламенту
Фото: королева Єлизавета II (Getty Images)

Парламент Великобританії не буде працювати до 14 жовтня

Королева Великобританії Єлизавета II призупинила роботу британського парламенту на 5 тижнів, що дозволить вирішити питання з Brexit. Про це повідомляє Sky News.

Відповідне рішення було прийнято після пропозиції прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. При цьому наголошується, що перерва у роботі парламенту розпочнеться у період з 9 по 12 вересня і триватиме до 14 жовтня.

Повідомляється, що перерва у роботі парламенту не дасть можливості депутатам перешкодити виходу Великобританії зі складу Європейського союзу, прийнявши відповідні законопроекти.

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр заявив про високу ймовірність виходу Великобританії з ЄС без угоди. Він вважає, що Лондон не буде юридично зобов'язаний заплатити Брюсселю компенсацію в розмірі 39 млрд фунтів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія виступила проти жорсткого виходу Великобританії з ЄС. Про це повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

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