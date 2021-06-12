Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7

Королева Елизавета II встретилась с лидерами стран "Большой семерки". Они собрались на саммит в британском Корнуолле.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что королеву на встрече с лидерами G7 в Eden Project сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.
Напомним, 11 июня в британском Корнуолле стартовал саммит лидеров государств G7. На повестке дня саммите будут пандемия коронавируса и отношения с Россией.
Также РБК-Украина писало, что вблизи места проведения саммита G7 сегодня арестовали нескольких людей.
Напомним, Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки намерены оказать финансовую помощь странам, испытывающим наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из Фонда Международного валютного фонда могут выделить 100 миллиардов долларов.