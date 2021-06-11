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В Британии сегодня стартует первый за время пандемии очный саммит G7: главные темы

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Пятница 11 июня 2021 09:50
В Британии сегодня стартует первый за время пандемии очный саммит G7: главные темы Фото: в Британии стартует саммит G7 (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит "Большой семерки" (G7). Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.

О том, что будут обсуждать лидеры стран G7 - в материале РБК-Украина.

Как ранее было анонсировано, главными темами саммита должны стать вакцинация против коронавируса, торговля, климат и развитие инфраструктуры.

Коронавирус

Ожидается, что лидеры стран "Большой семерки" объявят о поставках вакцин от коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о поставке 1 млрд доз вакцин в 2022 году.

Таким образом политики хотят помочь провести вакцинацию 80% взрослого населения во всем мире.

Россия - одна из главных тем

Такое заявление сделал на днях глава Евросовета Шарль Мишель

"Партнеры G7 имеют общие взгляды на разрушительные действия России. ЕС осуждает незаконные провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его государств-членов и за пределами ЕС", - отметил он.

Мишель добавил, что ЕС считает Россию стороной конфликта в войне на Донбассе.

Встреча с королевой

В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II. Прием состоится в крытом ботаническом саду Проект "Эдем" в Корнуолле.

Байден и Джонсон уже провели переговоры

Лидеры США и Великобритании провели первую личную встречу 10 июня. Борис Джонсон назвал появление Джо Байдена в Белом доме "глотком свежего воздуха".

Президент США и британский премьер подписали "Атлантическую хартию", которая закрепляет стремление двух стран совместно работать над решением основных мировых проблем. По словам Байдена, речь идет об "основных вызовах столетия - кибербезопасности, новых технологиях, глобальном здоровье и изменении климата".

Визит Байдена

Как известно, президент США 9 июня отправился в Европу в рамках своего первого зарубежного визита. Он побывает, в частности, и на саммите G7.

Если предыдущий президент Штатов Дональд Трамп предлагал пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит стран "Большой семерки", то Байден договорился о встрече с российский лидером после саммита - 16 июня в Женеве.

Напомним, вчера в Британии в районе проведения саммита G7 эвакуировали отель из-за "бомбы".

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