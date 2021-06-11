Полиция арестовала семь людей вблизи места проведения саммита G7
Вблизи места проведения саммита "Большой семерки" (G7) правохранители остановили две машины. После их обыска были арестованы семь людей.
Об этом сообщает BBC.
По сообщению полиции, машины обыскали примерно в трех милях от места проведения саммита G7 в Корнуолле.
Правохранители обнаружили краску, дымовые гранаты и громкоговорители после остановки автомобиля и фургона возле Логганс-роуд в Хейле в четверг.
Полиция Девона и Корнуолла сообщила, что семь арестованных остаются под стражей.
Ранее сообщалось, что сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит "Большой семерки" (G7). Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.
В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II.
Напомним, вчера в Британии в районе проведения саммита G7 эвакуировали отель из-за "бомбы".