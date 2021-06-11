Полиция арестовала семь людей вблизи места проведения саммита G7

Вблизи места проведения саммита "Большой семерки" (G7) правохранители остановили две машины. После их обыска были арестованы семь людей.

Полиция Девона и Корнуолла сообщила, что семь арестованных остаются под стражей.

Правохранители обнаружили краску, дымовые гранаты и громкоговорители после остановки автомобиля и фургона возле Логганс-роуд в Хейле в четверг.

По сообщению полиции, машины обыскали примерно в трех милях от места проведения саммита G7 в Корнуолле.

Ранее сообщалось, что сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит "Большой семерки" (G7). Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.

В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II.

Напомним, вчера в Британии в районе проведения саммита G7 эвакуировали отель из-за "бомбы".