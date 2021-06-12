Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7

Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами країн "Великої сімки". Вони зібралися на саміт у британському Корнуоллі.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що королеву на зустрічі з лідерами G7 в Eden Project супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, герцог та герцогиня Кембриджські.
Нагадаємо, 11 червня у британському Корнуоллі стартував саміт лідерів держав G7. На порядку денному саміті будуть пандемія коронавірусу та відносини з Росією.
Також РБК-Україна писало, що поблизу місця проведення саміту G7 сьогодні арештували декількох людей.
Нагадаємо, Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.