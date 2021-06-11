Королева Британии встретится с лидерами стран G7

Королева Британии Елизавета II сегодня, 11 июня, проведет встречу с лидерами стран "Большой семерки". Лидеры G7 прибыли на саммит в британского Корнуолла.

Об этом сообщил канал CNN .

Елизавета II примет участие в ужине с лидерами США, Японии, Канады, Франции, Германии, Италии, а также британским премьером. На повестке дня ужина будет помощь нуждающимся странам на фоне пандемии коронавируса.

Королева вместе с принцем Уэльским, герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими будут присутствовать на приеме в Eden Project, известной местной достопримечательности.

Напомним, сегодня в британском Корнуолле стартовал саммит лидеров государств G7. На повестке дня саммите будут пандемия коронавируса и отношения с Россией.

Также РБК-Украина писало, что вблизи места проведения саммита G7 сегодня арестовали нескольких людей.