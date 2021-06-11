Королева Британії зустрінеться з лідерами країн G7

Королева Британії Єлизавета II сьогодні, 11 червня, проведе зустріч з лідерами країн "Великої сімки". Лідери G7 прибули на саміт до британського Корнуолла.

Про це повідомив канал CNN .

Єлизавета II візьме участь у вечері з лідерами США, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, а також британським прем'єром. На порядку денному вечері буде допомога нужденним країнам на тлі пандемії коронавірусу.

Королева разом з принцом Уельським, герцогинею Корнуоллською, герцогом та герцогинею Кембриджськими будуть присутніми на прийомі в Eden Project, відомій місцевій пам'ятці.

Нагадаємо, сьогодні у британському Корнуоллі стартував саміт лідерів держав G7. На порядку денному саміті будуть пандемія коронавірусу та відносини з Росією.

Також РБК-Україна писало, що поблизу місця проведення саміту G7 сьогодні арештували декількох людей.