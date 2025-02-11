Король Йорданії виступив проти виселення палестинців із Гази після зустрічі з Трампом

Лідер Йорданії король Абдалла ІІ у Вашингтоні зустрівся сьогодні з президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі він заявив, що його країна зберігає "тверду позицію" проти виселення палестинців із Гази та на Західному березі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час спільної пресконференції у вівторок, Трамп підтвердив свій план з узяття під контроль Гази і виселення палестинців з Гази. У той момент Абдулла не відкидав ідею президента США безпосередньо, хоча й радив "не забігати наперед" і вказав на те, що альтернативні пропозиції будуть представлені.
Пізніше, того ж дня, Абдулла заявив у соцмережі Х, що існує "єдина арабська позиція" проти переміщення палестинців.
"Відновлення Гази без виселення палестинців і вирішення важкої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх", - сказав він.
Також Абдулла охарактеризував переговори з Трампом як "конструктивні".
CNN нагадало, що план Трампа передбачає, що Йорданія і Єгипет приймуть мільйони нових палестинських біженців, проте обидві ці країни виступають проти цієї ідеї.
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив про намір встановити контроль над Сектором Газа. При цьому, він може дозволити іншим країнам Близького Сходу відновити частини зруйнованої війною території анклаву.
Також ми писали, що слідчий ООН Наві Піллей заявив, що план Трампа про виселення палестинців із Гази згідно з міжнародним планом є незаконним. Ба більше, він прирівнюється до етнічної чистки.
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