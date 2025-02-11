Король Иордании выступил против выселения палестинцев из Газы после встречи с Трампом

Лидер Иордании король Абдалла ІІ в Вашингтоне встретился сегодня с президентом США Дональдом Трампом. После встречи он заявил, что его страна сохраняет "твердую позицию" против выселения палестинцев из Газы и на Западном берегу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время совместной пресс-конференции во вторник, Трамп подтвердил свой план по взятию под контроль Газы и выселению палестинцев из Газы. В тот момент Абдулла не отвергал идею президента США напрямую, хотя и советовал "не забегать вперед" и указал на то, что альтернативные предложения будут представлены.
Позже, в тот же день, Абдулла заявил в соцсети Х, что существует "единая арабская позиция" против перемещения палестинцев.
"Восстановление Газы без выселения палестинцев и решения тяжелой гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех", - сказал он.
Также Абдулла охарактеризовал переговоры с Трампом как "конструктивные".
CNN напомнило, что план Трампа подразумевает, что Иордания и Египет примут миллионы новых палестинских беженцев, однако обе эти страны выступают против этой идеи.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Сектором Газа. При этом, он может позволить другим странам Ближнего Востока восстановить части разрушенной войной территории анклава.
Также мы писали, что следователь ООН Нави Пиллей заявил, что план Трампа о выселении палестинцев из Газы согласно международному плану является незаконным. Более того, он приравнивается к этнической чистке.
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