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Король Нидерландов лично пилотировал самолет, которым прилетел в Израиль

Новости » В мире     24.01.2020 - 02:35
Король Нидерландов лично пилотировал самолет, которым прилетел в Израиль
Скриншот (twitter.com/ItayBlumental)

Король Нидерландов Виллем-Александр более 20 лет работает вторым пилотом пассажирского самолета

Король Нидерландов Виллем-Александр лично пилотировал самолет Boeing 737-700 правительственной делегации, летевшей в Израиль для участия в мероприятиях Всемирного форума памяти Холокоста. Видео прибытия самолета опубликовали в Twitter, сообщает РБК-Украина.

На видео слышно как диспетчер башни аэропорта имени Бен-Гуриона говорит пилоту: "Шалом и добро пожаловать, Ваше величество".

Отметим, что король Нидерландов более 20 лет работает вторым пилотом пассажирского самолета. Он начал летать еще будучи наследным принцем, и продолжает работать пилотом после восхождения на престол в 2013 году. Виллем-Александр инкогнито дважды в неделю садится за штурвал пассажирского самолета.

Напомним, Офис украинского президента сообщал, что Зеленский поедет в Израиль после Всемирного экономического форума в Давосе. Однако в сообщении не упоминалось посещение Зеленским Всемирного форума памяти Холокоста

Позже Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле. По словам президента, его место и места делегации Украины передадут тем, кто пережил эту трагедию, но не мог попасть на форум из-за ограниченного количества мест.

В Израиле озадачены решением президента Владимира Зеленского пропустить форум по Холокосту.

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