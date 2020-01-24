Король Нидерландов лично пилотировал самолет, которым прилетел в Израиль

Скриншот (twitter.com/ItayBlumental)

Король Нидерландов Виллем-Александр более 20 лет работает вторым пилотом пассажирского самолета

Король Нидерландов Виллем-Александр лично пилотировал самолет Boeing 737-700 правительственной делегации, летевшей в Израиль для участия в мероприятиях Всемирного форума памяти Холокоста. Видео прибытия самолета опубликовали в Twitter, сообщает РБК-Украина.

На видео слышно как диспетчер башни аэропорта имени Бен-Гуриона говорит пилоту: "Шалом и добро пожаловать, Ваше величество".

"הטייס, מלך": מלך הולנד, וילם- אלכסנדר, הטיס את עצמו לישראל במטוס ה- 737NG של ממשלת הולנד. המלך ההולנדי חשף לפני כמה שנים כי במשך שני עשורים הוא מטיס פעמיים בשבוע נוסעים כטייס משנה בחברת התעופה KLM. האזינו לאישור החניה שקיבל ממגדל הפיקוח "הוד מלכותך" .@ynetalerts pic.twitter.com/sHVaeUc3C2 — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) January 22, 2020

Отметим, что король Нидерландов более 20 лет работает вторым пилотом пассажирского самолета. Он начал летать еще будучи наследным принцем, и продолжает работать пилотом после восхождения на престол в 2013 году. Виллем-Александр инкогнито дважды в неделю садится за штурвал пассажирского самолета.

Напомним, Офис украинского президента сообщал, что Зеленский поедет в Израиль после Всемирного экономического форума в Давосе. Однако в сообщении не упоминалось посещение Зеленским Всемирного форума памяти Холокоста

Позже Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле. По словам президента, его место и места делегации Украины передадут тем, кто пережил эту трагедию, но не мог попасть на форум из-за ограниченного количества мест.

В Израиле озадачены решением президента Владимира Зеленского пропустить форум по Холокосту.