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Зеленский не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Новости » Политика     23.01.2020 - 10:03
Зеленский не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отдал свое место на форуме по Холокосту

Президент Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский рассказал, что из-за огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста ограниченное количество мест и трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно... Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает.", - отметил он.

Зеленский не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Ранее сообщалось, что украинский президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль. У него запланированы встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Отметим, российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. В Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президента может состояться.

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