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Король Нідерландів особисто пілотував літак, яким прилетів в Ізраїль

Новини » В світі     24.01.2020 - 02:35
Король Нідерландів особисто пілотував літак, яким прилетів в Ізраїль
Скріншот (twitter.com/ItayBlumental)

Король Нідерландів Віллем-Олександр понад 20 років працює другим пілотом пасажирського літака

Король Нідерландів Віллем-Александр особисто пілотував літак Boeing 737-700 урядової делегації, яка летіла до Ізраїлю для участі у заходах Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту. Відео прибуття літака опублікували в Twitter, повідомляє РБК-Україна.

На відео чути, як диспетчер вежі аеропорту імені Бен-Гуріона каже йому: "Шалом і ласкаво просимо, Ваша величносте".

Зазначимо, що король Нідерландів понад 20 років працює другим пілотом пасажирського літака. Він почав літати ще будучи спадкоємним принцом, і продовжує працювати пілотом після сходження на престол в 2013 році. Віллем-Александр інкогніто двічі на тиждень сідає за штурвал пасажирського літака.

Нагадаємо, Офіс українського президента повідомляв, що Зеленський поїде в Ізраїль після Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Проте в повідомленні не згадувалося відвідування Зеленським Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту

Пізніше Зеленський заявив, що не піде на форум з Голокосту в Ізраїлі. За словами президента, його місце і місця делегації України передадуть тим, хто пережив цю трагедію, але не міг потрапити на форум через обмежену кількість місць.

В Ізраїлі здивовані рішенням президента Володимира Зеленського пропустити форум з Голокосту.

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