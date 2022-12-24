Король Іспанії закликав продовжити підтримку українських біженців

У своєму зверненні до Різдва він висловив слова підтримки України, а також закликав іспанців зміцнювати інститути влади.

"Ми віддані підтримці українських біженців. Війна біля кордонів наших європейських партнерів і союзників, а отже, близько до нас, тому вона торкається не лише України. Війна має глобальне значення", - заявив Філіп VI.

Він заявив, що війна, як і наслідки пандемії коронавірусу, глибоко впливає на економіку.

Нагадаємо, Іспанія надала Україні перші системи ППО Hawk.

РБК-Україна писала про те, що у ЗСУ розповіли про особливості зенітного ракетного комплексу Hawk.

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