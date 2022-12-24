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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Король Испании призвал продолжить поддержку украинских беженцев

Фото: король Испании Филипп VI (flickr.com/unirioja)
Автор: Артур Родивилов

Война является глобальным вызовом, поэтому Испания должна продолжить поддержку украинских беженцев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Outono, об этом заявил король Испании Филипп VI.

В своем обращении к Рождеству он выразил слова поддержке Украины, а также призвал испанцев укреплять институты власти.

"Мы приверженны поддержке украинских беженцев. Война у границ наших европейских партнеров и союзников, а значит, близко к нам, поэтому она затрагивает не только Украину. Война имеет глобальное значение", - заявил Филипп VI.

Он заявил, что война, как и последствия пандемии коронавируса, оказывает глубокое влияние на экономику.

Напомним, Испания предоставила Украине первые системы ПВО Hawk.

РБК-Украина писало о том, что в ВСУ рассказали об особенностях зенитного ракетного комплекса Hawk.

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Испания