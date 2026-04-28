Король Чарльз III стане другим британським монархом, який виступить у Конгресі США

У вівторок, 28 квітня, король Британії Чарльз III виступить на засіданні Конгресу США, ставши лише другим британським монархом, який зробив це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як пише видання, лідери Конгресу запросили Чарльза поділитися своїми баченнями щодо відносин Британії та США, а також "підтвердити наш союз у цей переломний момент історії".

Причому Чарльз III стане лише другим британським монархом, який виступив перед Конгресом, йдучи по стопах своєї матері, покійної королеви Єлизавети II. Вона, як відомо, була першим і єдиним британським монархом, який виступив перед Конгресом 1991 року.

NBC News зазначає, що загалом іноземні лідери виступили перед Конгресом 132 рази, але виступи монархів - це набагато рідкісніше явище. Більшість із вищевказаного числа промов були виголошені президентами і прем'єр-міністрами.

Яким був виступ королеви Британії Єлизавети II в 1991 році

Видання пише, що коли королева йшла центральним проходом переповненого залу Палати представників, більшість членів парламенту утрималися від того, щоб простягнути їй руку для рукостискання, як це зазвичай робиться, коли президента закликають на щорічне послання президента до Конгресу про стан справ у країні

Єлизавета говорила приблизно 15 хвилин і закінчила виступ словами: "Хай благословить Бог Америку".

Королеві дозволили надіти капелюх у залі, що зазвичай було заборонено. Її чоловік, принц Філіп, згідно з королівським етикетом, сидів на трибуні, а не в галереї, де зазвичай сидить дружина президента.

Також Єлизавета зіткнулася з протестами з боку членів Конгресу. Кілька ірландсько-американських законодавців, зокрема член Палати представників Джон Кеннеді II (демократ від штату Массачусетс), бойкотували її виступ на знак протесту проти британської політики в Північній Ірландії.