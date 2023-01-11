ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Король Британії здійснить свій перший державний візит: куди саме

Новость на русском →
Париж, Середа 11 січня 2023 08:51
Король Британії здійснить свій перший державний візит: куди саме Фото: король Британії Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Король Британії Чарльза ІІІ здійснить свій перший державний візит за кордон. Він відправиться до французького Парижу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську щоденну газету Evening Standard.

Як інформує видання, помічники президента Франції Еммануеля Макрона повідомили, що король і королева-консорт Камілла поїдуть до Парижа наприкінці березня.

"Все готово до візиту короля Чарльза III в Париж", - сказали вони в коментарі ЗМІ.

Також вказано, що за лаштунками французькі дипломати вже зайняті підготовкою до державного візиту - найважливішого з можливих між двома країнами - старшого сина Єлизавети II.

Як пише видання, запрошення Чарльзу зробив президент Макрон під час похорону королеви.

Зазначено, що візит Чарльза ІІІ має відбутися на тижні, що починається 27 березня.

У Єлисейському палаці вже запланована державна вечеря, де перша леді Франції Бріджит Макрон зустрінеться з королевою-консортом Каммілою.

Зазначимо, що 10 вересня Чарльз III офіційно став новим королем Британії. Він автоматично успадкував престол після смерті Єлизавети II.

Нагадаємо, раніше ми писали, що короля Чарльза III буде короновано 3 червня 2023 року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Великобританія король Чарльз III
NEWS
Українські воїни за добу відбили 13 атак росіян у трьох областях, - Генштаб
Українські воїни за добу відбили 13 атак росіян у трьох областях, - Генштаб
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня