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ЗМІ дізналися, коли відбудеться коронація Чарльза ІІІ

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Середа 05 жовтня 2022 20:02
ЗМІ дізналися, коли відбудеться коронація Чарльза ІІІ Фото: король Великої Британії Чарльз ІІІ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Очікується, що короля Чарльза III буде короновано 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Урядовці заявили, що плани сходяться цієї суботи на початку літа, хоча дискусії про те, які інші дні стануть офіційними вихідними, все ще продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Коронація майже через 70 років після того, як була коронована його мати, стане центральною подією дня святкування, присвяченого початку правління монарха. Чарльз зійшов на престол і був названий королем минулого місяця після смерті його матері, королеви Єлизавети ІІ.

До червня наступного року королю буде 74 роки, що зробить його найстарішою коронованою людиною в британській історії. Широко повідомлялося, що коронація буде зменшеною і скромнішою версією ранніх церемоній, з місцем для представників різних конфесій та громадських груп, що відповідає різноманітності сучасної Британії. Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Нагадаємо, що 8 вересня, королева Єлизавета II померла у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великої Британії і королівств Співдружності.

Єлизавета II почала процедуру передачу королівських повноважень своєму синові принцу Чарльзу ще в липні 2022 року. Її обов'язками до останнього дня залишалися: відкриття парламенту, призначення прем'єра, державні візити.

Вже 10 вересня Чарльз III офіційно став новим королем Британії. ВІн автоматично успадкував престол після смерті Єлизавети II.

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