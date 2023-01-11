Король Британии совершит свой первый государственный визит: куда именно

Король Британии Чарльз ІІІ совершит свой первый государственный визит за границу. Он отправится во французский Париж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету Evening Standard.

Как сообщает издание, помощники президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что король и королева-консорт Камилла поедут в Париж в конце марта.

"Все готово к визиту короля Чарльза III в Париж", - сказали они в комментарии СМИ.

Также указано, что за кулисами французские дипломаты уже заняты подготовкой к государственному визиту - важнейшему из возможных между двумя странами - старшему сыну Елизаветы II.

Как пишет издание, приглашение Чарльзу сделал президент Макрон во время похорон королевы.

Отмечено, что визит Чарльза III должен состояться на неделе, начинающейся 27 марта.

В Елисейском дворце уже запланирован государственный ужин, где первая леди Франции Бриджит Макрон встретится с королевой-консортом Каммилой.

Отметим, что 10 сентября Чарльз III официально стал новым королем Великобритании. Он автоматически унаследовал престол после смерти Єлизаветы II.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз III будет коронован 3 июня на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

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