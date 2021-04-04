Планировал расшатать страну: в Иордании объяснили арест наследного принца

Иорданский наследный принц Хамза бен Хусейн - сводный брат короля Абдаллы II находится под домашним арестом. Он вступил в сговор с "оппозицией за рубежом" и планировал дестабилизировать ситуацию в стране .

Министр отметил, что Хамза бен Хусейн, экс-глава канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу и несколько других чиновников вступили в заговор с представителями оппозиции, которые находятся за рубежом. Они планировали расшатать ситуацию в стране. Силы безопасности королевства задержали заговорщиков. Всего по этому делу задержано около 20 человек.

Глава иорданского МИДа добавил, что военные совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени следили за действиями наследного принца и задержанных, поскольку их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства".

"Установлен полный контроль над ситуацией, иорданское государство подавило эти действия в зародыше", - уточнил Сафади.