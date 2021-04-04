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Планировал расшатать страну: в Иордании объяснили арест наследного принца

Новина українською → Иордания, Воскресенье 04 апреля 2021 19:37
Планировал расшатать страну: в Иордании объяснили арест наследного принца Фото: Иордания (pexels)
Автор: РБК-Украина

Иорданский наследный принц Хамза бен Хусейн - сводный брат короля Абдаллы II находится под домашним арестом. Он вступил в сговор с "оппозицией за рубежом" и планировал дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщил глава МИД Иордании Айман Сафади, передает Arab News.

Министр отметил, что Хамза бен Хусейн, экс-глава канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу и несколько других чиновников вступили в заговор с представителями оппозиции, которые находятся за рубежом. Они планировали расшатать ситуацию в стране. Силы безопасности королевства задержали заговорщиков. Всего по этому делу задержано около 20 человек.

Глава иорданского МИДа добавил, что военные совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени следили за действиями наследного принца и задержанных, поскольку их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства".

"Установлен полный контроль над ситуацией, иорданское государство подавило эти действия в зародыше", - уточнил Сафади.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку королю Иордании Абдалле ІІ и заявил, что ожидает подробностей относительно событий, произошедших в стране. Глава государства выразил уверенность, что монарх гарантирует стабильность и безопасность государства.

Отметим, в начале февраля военный переворот произошел в Мьянме. Военные решили захватить власть в стране после поражения на выборах. Жители страны вышли на протесты. Сообщается о более 550 погибших с начала переворота.

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