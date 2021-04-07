Король Абдалла II оголосив про придушення спроби перевороту в Йорданії

Армія і сили безпеки Йорданії придушили спробу держперевороту в самій початковій стадії. Стабільності в королівстві більше ніхто і ніщо не загрожує.

Про це заявив король Йорданії Абдалла II в своєму посланні підданим, передає агентство Petra.

Монарх запевнив своїх підданих, що готувався державний переворот військові і спецслужби зуміли придушити в самій початковій стадії. Всі винні затримані і постануть перед судом.

"Ніхто і ніщо не загрожує стабільності і безпеки королівства", - підкреслив монарх.

При цьому Абдалла II відзначив, що в розкритому спецслужбами антиурядовій змові брали участь "як внутрішні, так і зовнішні сторони". Торкаючись долі свого брата принца Хамзи бен Хусейна, який був втягнутий в заколот, король підкреслив, що "він знаходиться разом з родиною в своєму палаці".