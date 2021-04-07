ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Король Абдалла II оголосив про придушення спроби перевороту в Йорданії

Новость на русском → Амман, Середа 07 квітня 2021 20:04
Король Абдалла II оголосив про придушення спроби перевороту в Йорданії Фото: прапор Йорданії (flickr.com/laversentertainers)
Автор: РБК-Україна

Армія і сили безпеки Йорданії придушили спробу держперевороту в самій початковій стадії. Стабільності в королівстві більше ніхто і ніщо не загрожує.

Про це заявив король Йорданії Абдалла II в своєму посланні підданим, передає агентство Petra.

Монарх запевнив своїх підданих, що готувався державний переворот військові і спецслужби зуміли придушити в самій початковій стадії. Всі винні затримані і постануть перед судом.

"Ніхто і ніщо не загрожує стабільності і безпеки королівства", - підкреслив монарх.

При цьому Абдалла II відзначив, що в розкритому спецслужбами антиурядовій змові брали участь "як внутрішні, так і зовнішні сторони". Торкаючись долі свого брата принца Хамзи бен Хусейна, який був втягнутий в заколот, король підкреслив, що "він знаходиться разом з родиною в своєму палаці".

Нагадаємо, 3 квітня в Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою в змові проти короля Абдалли II заарештували близько 20 чоловік, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна принца Хамзи ібн Хусейна. Він затриманий і перебуває під домашнім арештом.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський висловив підтримку королю Йорданії Абдаллі ІІ і заявив, що очікує подробиць щодо подій, що відбулися в країні. Глава держави висловив упевненість, що монарх гарантує стабільність і безпеку держави.

РБК-Україна писало, що на початку лютого військовий переворот стався в М'янмі. Військові вирішили захопити владу в країні після поразки на виборах. Жителі країни вийшли на протести. Повідомляється про понад 550 загиблих з початку перевороту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Иордания держпереворот
NEWS
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну