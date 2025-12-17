Корнієнко знову очолив партію "Слуга народу"

"Щойно "Слуга народу" обрала нового главу партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко", - написав Арахамія.

Варто зауважити, що раніше Корнієнко вже очолював "Слугу народу".

Що відомо про Олександра Корнієнка

Новому очільнику партії 40 років. Він є випускником Київського політехнічного інституту, де у 2007 році здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії.

Згідно з офіційною біографією, Корнієнко також навчався у Вісбаденській академії психотерапії в Німеччині та в Українському інституті позитивної психотерапії.

До політичної кар’єри працював журналістом студентських видань, менеджером українського рок-гурту "Крихітка", виконавчим продюсером мистецького об’єднання "Остання барикада", а також бізнес-тренером.

У листопаді 2018 року Олександр Корнієнко долучився до передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, а вже у травні 2019 року очолив передвиборчий штаб партії "Слуга народу".

Що відомо про Олену Шуляк

Олену Шуляк обрали головою партії 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду "Слуги народу". Вона замінила на цій посаді саме Олександра Корнієнка, який тоді став першим віцеспікером Верховної Ради.

Шуляк є народною депутаткою Верховної Ради IX скликання (№13 у списку, безпартійна на момент обрання) та очолює Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Як зазначає рух "Чесно", вона потрапила до виборчого списку "Слуги народу" за неформальною квотою експрем’єр-міністра Олексія Гончарука, який очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).

За перший рік роботи парламенту IX скликання Шуляк увійшла до переліку депутатів із найбільшою кількістю ухвалених законопроєктів.

Політичний контекст

Зміна керівництва партії відбувається на тлі загострення політичної ситуації в Україні після викриття НАБУ масштабної корупційної схеми в енергетиці в межах операції "Мідас", зокрема навколо "Енергоатома"

Президент України Володимир Зеленський нещодавно проводив зустріч із фракцією "Слуга народу" у контексті підготовки законопроєктів для стабілізації ситуації після корупційного скандалу.

На цьому тлі окремі представники партії закликали до створення "коаліції національної стійкості" та формування уряду національної стійкості. Водночас голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що ці ініціативи є позицією лише окремих депутатів і не відображають офіційну лінію всієї фракції.