Корниенко снова возглавил партию "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" сегодня провела съезд, на котором избрала нового председателя вместо Елены Шуляк, которая возглавляла политсилу два срока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера фракции СН в Раде Давида Арахамию в Telegram.
"Только что "Слуга народа" избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", - написал Арахамия.
Стоит заметить, что ранее Корниенко уже возглавлял "Слугу народа".
Новому руководителю партии 40 лет. Он является выпускником Киевского политехнического института, где в 2007 году получил квалификацию магистра по химической технологии и инженерии.
Согласно официальной биографии, Корниенко также учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии и в Украинском институте позитивной психотерапии.
До политической карьеры работал журналистом студенческих изданий, менеджером украинской рок-группы "Крихітка", исполнительным продюсером художественного объединения "Остання барикада", а также бизнес-тренером.
В ноябре 2018 года Александр Корниенко присоединился к предвыборной кампании Владимира Зеленского, а уже в мае 2019 года возглавил предвыборный штаб партии "Слуга народа".
Елену Шуляк избрали председателем партии 15 ноября 2021 года во время очередного съезда "Слуги народа". Она заменила на этом посту именно Александра Корниенко, который тогда стал первым вице-спикером Верховной Рады.
Шуляк является народным депутатом Верховной Рады IX созыва (№13 в списке, беспартийная на момент избрания) и возглавляет Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
Как отмечает движение "Честно", она попала в избирательный список "Слуги народа" по неформальной квоте экс-премьер-министра Алексея Гончарука, который возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).
За первый год работы парламента IX созыва Шуляк вошла в перечень депутатов с наибольшим количеством принятых законопроектов.
Смена руководства партии происходит на фоне обострения политической ситуации в Украине после разоблачения НАБУ масштабной коррупционной схемы в энергетике в рамках операции "Мидас", в частности вокруг "Энергоатома"
Президент Украины Владимир Зеленский недавно проводил встречу с фракцией "Слуга народа" в контексте подготовки законопроектов для стабилизации ситуации после коррупционного скандала.
На этом фоне отдельные представители партии призвали к созданию "коалиции национальной устойчивости" и формированию правительства национальной устойчивости. В то же время глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что эти инициативы являются позицией лишь отдельных депутатов и не отражают официальную линию всей фракции.
