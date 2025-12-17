Корниенко снова возглавил партию "Слуга народа"

"Только что "Слуга народа" избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", - написал Арахамия.

Стоит заметить, что ранее Корниенко уже возглавлял "Слугу народа".

Что известно об Александре Корниенко

Новому руководителю партии 40 лет. Он является выпускником Киевского политехнического института, где в 2007 году получил квалификацию магистра по химической технологии и инженерии.

Согласно официальной биографии, Корниенко также учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии и в Украинском институте позитивной психотерапии.

До политической карьеры работал журналистом студенческих изданий, менеджером украинской рок-группы "Крихітка", исполнительным продюсером художественного объединения "Остання барикада", а также бизнес-тренером.

В ноябре 2018 года Александр Корниенко присоединился к предвыборной кампании Владимира Зеленского, а уже в мае 2019 года возглавил предвыборный штаб партии "Слуга народа".

Что известно о Елене Шуляк

Елену Шуляк избрали председателем партии 15 ноября 2021 года во время очередного съезда "Слуги народа". Она заменила на этом посту именно Александра Корниенко, который тогда стал первым вице-спикером Верховной Рады.

Шуляк является народным депутатом Верховной Рады IX созыва (№13 в списке, беспартийная на момент избрания) и возглавляет Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Как отмечает движение "Честно", она попала в избирательный список "Слуги народа" по неформальной квоте экс-премьер-министра Алексея Гончарука, который возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

За первый год работы парламента IX созыва Шуляк вошла в перечень депутатов с наибольшим количеством принятых законопроектов.

Политический контекст

Смена руководства партии происходит на фоне обострения политической ситуации в Украине после разоблачения НАБУ масштабной коррупционной схемы в энергетике в рамках операции "Мидас", в частности вокруг "Энергоатома"

Президент Украины Владимир Зеленский недавно проводил встречу с фракцией "Слуга народа" в контексте подготовки законопроектов для стабилизации ситуации после коррупционного скандала.

На этом фоне отдельные представители партии призвали к созданию "коалиции национальной устойчивости" и формированию правительства национальной устойчивости. В то же время глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что эти инициативы являются позицией лишь отдельных депутатов и не отражают официальную линию всей фракции.