ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Корниенко о втором сроке Зеленского: поддержим любое решение

Автор: Инна Собора

В партии "Слуга народа" готовы поддержать любое решение Владимира Зеленского о вероятности выдвижения на второй президентский срок. Однако он об этом еще не сообщал.

Самые читаемые новости

Такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию "Медуза".

Он назвал эту тему "спекуляцией", однако добавил, что партия готова поддержать второй срок Зеленского.

"По поводу выдвижения Зеленский примет решение и нас оповестит. Мы - его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной", - сказал Корниенко.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение о возможном выдвижении на второй президентский срок нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский