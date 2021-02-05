Корнієнко про другий термін Зеленського: підтримаємо будь-яке рішення

У партії "Слуга народу" готові підтримати будь-яке рішення Володимира Зеленського про ймовірність висунення на другий президентський термін. Однак він про це ще не повідомляв.

Таку заяву зробив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко інтерв'ю виданню "Медуза".

Він назвав цю тему "спекуляцією", однак додав, що партія готова підтримати другий термін Зеленського.

"З приводу висунення Зеленський прийме рішення і сповістить нас. Ми - його команда. І підтримаємо його в будь-якому його вирішенні, а громадяни будуть визначатися. Але хотілося б відійти від спекуляцій на темі другого терміну. Це відволікає від більш актуальних для України питань, пов'язаних з економікою і війною", - сказав Корнієнко.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення про можливе висунення на другий президентський термін потрібно брати ближче до кінця першої каденції.

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.