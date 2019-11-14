Корниенко: рассмотрение бюджета-2020 может затянуться до следующей недели

Рассмотрение проекта бюджета-2020 может затянуться до следующей недели, если депутаты не успеют принять закон на этой. Об этом рассказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Корниенко подтвердил, что следующую неделю могут сделать пленарной, если бюджет-2020 не примут в ближайшие дни.

"Фракция готова голосовать, но вдруг что-то случится. Тогда мы просто переходим к процедуре постатейного рассмотрения, надо будет продолжить работу на следующей неделе", - добавил Корниенко.

В то же время секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль подчеркнул, что бюджет-2020 должны принять в трех чтениях до 2 декабря.

"На самом деле, хочу сделать комплимент Минфину. Они в этом году достаточно четко идут, что касается сроков. Я думаю, что бюджет будет принят вовремя. То есть, в третьем чтении до первого-второго декабря будет проголосован и далее 15 дней на то, чтобы президент подписал", - заявил Цабаль.

По его словам, к первому чтению бюджет получил около 2500 поправок, из которых комитет учел около сотни.

"В бюджет во втором чтении нельзя подавать поправки. Мы можем только голосовать за те вещи, которые не были учтены правительством. В первом чтении было 2500 поправок. 100 из них учтены, а из них условно 50% были учтены, а 50% не были. То есть мы можем сейчас выносить только те вещи, которые не были учтены. Это около 50 (правок, - ред.)", - добавил он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение бюджета-2020 продлится около пяти часов. При этом он отметил, что ко второму чтению было подано большое количество правок.

До этого представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что в парламентской фракции "Слуга народа" не исключают окончательного принятия бюджета-2020 уже 14 ноября. По ее словам, нардепы могут сегодня проголосовать во втором чтении и в целом либо же отправить законопроект на третье чтение.