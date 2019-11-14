Корнієнко: розгляд бюджету-2020 може затягнутися до наступного тижня

Розгляд проекту бюджету-2020 може затягнутися до наступного тижня, якщо депутати не встигнуть прийняти закон на цьому. Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Корнієнко підтвердив, що наступний тиждень можуть зробити пленарним, якщо бюджет-2020 не приймуть в найближчі дні.

"Фракція готова голосувати, але раптом щось трапиться. Тоді ми просто переходимо до процедури постатейного розгляду, треба буде продовжити роботу на наступному тижні", - додав Корнієнко.

У той же час секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль підкреслив, що бюджет-2020 повинні прийняти в трьох читаннях до 2 грудня.

"Насправді, хочу зробити комплімент Мінфіну. Вони в цьому році досить чітко йдуть, що стосується термінів. Я думаю, що бюджет буде прийнято вчасно. Тобто, в третьому читанні до першого-другого грудня буде проголосований і далі 15 днів на те, щоб президент підписав", - заявив Цабаль.

За його словами, до першого читання бюджет отримав близько 2500 поправок, з яких комітет врахував близько сотні.

"До бюджету у другому читанні не можна подавати поправки. Ми можемо тільки голосувати за ті речі, які не були враховані урядом. У першому читанні було 2500 поправок. 100 з них враховані, а з них умовно 50% були враховані, а 50% не були. Тобто ми можемо зараз виносити тільки ті речі, які не були враховані. Це близько 50 (правок, - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд бюджету-2020 триватиме близько п'яти годин. При цьому він зазначив, що до другого читання було подано велику кількість правок.

До цього представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявила, що в парламентській фракції "Слуга народу" не виключають остаточного прийняття бюджету-2020 вже 14 листопада. За її словами, нардепи можуть сьогодні проголосувати в другому читанні та в цілому або ж відправити законопроект на третє читання.