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Корниенко рассказал, к кому Зеленский прислушивается

Новости » Политика     06.04.2020 - 10:12
Корниенко рассказал, к кому Зеленский прислушивается
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Корниенко отметил, что в профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах

Президент Владимир Зеленский никогда не прислушивался только к одному уже экс-главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что в профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах, если речь идет о силовом блоке - это силовики.

"Если речь идет о коронавирусе - то, если вы обратили внимание, на аппаратных совещаниях редко бывают Андрей Ермак или Сергей Шефир. Там в основном участвует Кирилл Тимошенко как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19", - рассказал он.

В частности, когда речь идет о выборах, разговаривает Зеленский с самим Корниенко.

"Из каких-то кадровых вопросов - это, скорее, Сергей Шефир, Андрей Ермак, а также премьер-министр, потому что он занимается подбором людей по линии правительства. По главам ОГА - это Сергей Трофимов, который координирует региональную политику", - добавил он.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак принимает участие в подборе кандидатов на вакантные должности в Кабмине.

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