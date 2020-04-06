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Корнієнко розповів, до кого Зеленський прислухається

Новини » Політика     06.04.2020 - 10:12
Корнієнко розповів, до кого Зеленський прислухається
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Корнієнко зазначив, що у профільних питаннях він завжди слухає людей, що спеціалізуються в цих сферах

Президент Володимир Зеленський ніколи не прислухався тільки до одного вже екс-голови Офісу президента Андрія Богдана. Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що у профільних питаннях він завжди слухає людей, що спеціалізуються в цих сферах, якщо мова йде про силовий блок - то це силовики.

"Якщо мова йде про коронавірус - то, якщо ви звернули увагу, на апаратних нарадах рідко бувають Андрій Єрмак або Сергій Шефір. Там в основному бере участь Кирило Тимошенко як секретар координаційної ради з протидії COVID-19", - розповів він.

Зокрема, коли мова йде про вибори розмовляє, Зеленський спілкується з самим Корнієнком.

"З якихось кадрових питань - це, швидше, Сергій Шефір, Андрій Єрмак, а також прем'єр-міністр, тому що він займається підбором людей по лінії уряду. По головам ОДА - це Сергій Трофимов, який координує регіональну політику", - додав він.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що новий глава Офісу президента Андрій Єрмак бере участь у підборі кандидатів на вакантні посади в Кабміні.

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