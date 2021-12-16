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Корниенко оценил возможность проведения онлайн голосования на выборах в Украине

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал возможность дистанционного голосования на общенациональных выборах. По его словам, это сложный кейс, он заключается в том, что нет пока ни одного примера стопроцентно реализованного в мире.

Об этом Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, раньше или позже мир перейдет к этому.

"Если что-то случится, будут искаться инструментарии. Пока все это на уровне дискуссий и обсуждений. Очень трудно обеспечить одновременно анонимность и идентификацию. Понятно, что одно исключает другое, вокруг этого проходят эти дискуссии", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов, но необязательно через "Дию".

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Александр Корниенко