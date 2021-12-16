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Корнієнко оцінив можливість проведення онлайн голосування на виборах в Україні

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував можливість дистанційного голосування на загальнонаціональних виборах. За його словами, це складний кейс, він полягає в тому, що немає поки жодного прикладу стовідсотково реалізованого в світі.

Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, раніше чи пізніше світ перейде до цього.

"Якщо щось трапиться, будуть шукатися інструментарії. Поки все це на рівні дискусій і обговорень. Дуже важко забезпечити одночасно анонімність та ідентифікацію. Зрозуміло, що одне виключає інше, навколо цього проходять ці дискусії", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що опрацьовується питання проведення онлайн-виборів, але необов'язково через "Дію".

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Олександр Корнієнко