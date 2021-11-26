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Зеленский: вопрос онлайн-выборов прорабатывается, Рада не будет выбирать президента

Новина українською →
Киев, Пятница 26 ноября 2021 15:56
Зеленский: вопрос онлайн-выборов прорабатывается, Рада не будет выбирать президента Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне исключил внесение изменений в Конституцию, чтобы президента выбирала Верховная рада. В то же время прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов, но необязательно через "Дию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

"Депутаты не будут выбирать президента Украины. Мы это не планируем, а как дальше - не могу это сказать. Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, это не отменяет обычное голосование. Будет ли это через "Дию"? Вовсе не факт. Относительно онлайн-выборов вопрос прорабатывается", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью РБК-Украина заявил, что пока не стоит задача провести следующие выборы онлайн.

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина - парламентско-президентская республика, и по логике президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе". Но сам он выступает за жесткую президентскую республику.

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