Корниенко оценил возможность проведения онлайн голосования на выборах в Украине

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал возможность дистанционного голосования на общенациональных выборах. По его словам, это сложный кейс, он заключается в том, что нет пока ни одного примера стопроцентно реализованного в мире.

По его словам, раньше или позже мир перейдет к этому.

"Если что-то случится, будут искаться инструментарии. Пока все это на уровне дискуссий и обсуждений. Очень трудно обеспечить одновременно анонимность и идентификацию. Понятно, что одно исключает другое, вокруг этого проходят эти дискуссии", - отметил он.