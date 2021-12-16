Корниенко допускает изменение избирательной системы в Украине

"Я сейчас борюсь с искушением стать героем заголовков и сказать, что возврат к мажоритарной системе, точнее к смешанной, возможно всегда. Оно всегда есть на столе, это мы понимаем. И точно будут силы, которые будут за это выступать, и я уже говорил об этом, что у нас сейчас наблюдается несколько течений", - сказал Корниенко.

В то же время он отмечает, что списочники выступают за закрытые списки, потому что открытые списки в региональной привязке, по его словам, это "такая квазимажоритарка, все понимают это, в большом масштабе".

"И сейчас среднестатистический председатель комитета или заместитель председателя комитета, экспертные люди, на территориях мало работают, Они работают в Раде, работают над реформами. Понятно, что им сейчас где-то высаживаться на территорию... и что они там будут делать без различных соцэкономических возможностей?"- говорит Корниенко.

Вместе с тем он не исключает, что мажоритарщики всегда будут говорить, что "лучше мажоритарка". Особенно те, кто там не первый год там работают.

"Я не исключаю, что будут попытки эти изменения (системные изменения избирательных правил, - ред.) так или иначе сделать. Они могут быть инспирированы как какими-то решениями Конституционного суда, по пока для нас неизвестным обращениям, как вы правильно говорите, потому что обращений еще никто не видел. Они могут быть инспирированы и депутатами, у них есть право законодательной инициативы", - резюмировал Корниенко.