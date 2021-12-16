ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Молодежь против, а взрослые - "за": что думают украинцы о снижении избирательного возраста

Новина українською →
Киев, Четверг 16 декабря 2021 10:40
Молодежь против, а взрослые - "за": что думают украинцы о снижении избирательного возраста Фото: первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Взрослые украинцы поддерживают снижение избирательного возраста в стране. Вместе с тем молодежь выступает за отложение избирательного права до 20 лет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

"Отдельный вопрос - уменьшение возраста голосования, активного избирательного права. Есть исследования, мы их делали, они очень парадоксальны, но менее всего этого хочет возрастная группа 18-25 лет. Они это объясняли тем что, "на самом деле я сам себе, может, и отложил бы активное право до 20 лет", - отметил Корниенко.

По его словам, молодежь склоняется к мысли о том, что еще не совсем разбирается в политике.

"Мы молоды, мы в этом не разбираемся, какие-то там партии, ходить куда-то голосовать", это все такое, как говорит молодежь моего поколения, bullshit. Современная молодежь по-другому говорит: кринж и так далее. И вот они сами больше, хотя казалось бы они должны быть за", - пояснил Корниенко.

Он отметил, что старшее поколение наоборот выступает за такое решение.

"А чем старше люди... Вот больше всего за это выступают пенсионеры. Они говорят: пусть голосуют даже с 16 лет, это интересно. Поэтому согласия в обществе нет, соответственно, если нет согласия, изменения в Конституцию трудно принять", - резюмировал Корниенко.

Напомним, в партии "Слуга народа" ранее обсуждали снижение избирательного возраста в Украине. Однако сейчас этот вопрос решили поставить на паузу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа Александр Корниенко Выборы
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Александр Корниенко: На табло все видим, 226 голосов за наши законы набирается
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Александр Корниенко: На табло все видим, 226 голосов за наши законы набирается