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Корнієнко допускає зміну виборчої системи в Україні

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 11:43
Корнієнко допускає зміну виборчої системи в Україні Фото: перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко припускає системні зміни виборчих правил в Україні. Вони, зокрема, можуть передбачати опосередковане повернення до мажоритарної системи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна

"Я зараз борюся зі спокусою стати героєм заголовків і сказати, що повернення до мажоритарної системи, точніше до змішаної, можливо завжди. Воно завжди є на столі, це ми розуміємо. І точно будуть сили, які будуть за це виступати, і я вже казав про це, що у нас зараз спостерігається кілька течій", - сказав Корнієнко.

Водночас він зазначає, що списочники виступають за закриті списки, тому що відкриті списки в регіональній прив'язці, за його словами, це "така квазімажоритарка, всі розуміють це, у великому масштабі".

"І зараз середньостатистичний голова комітету або заступник голови комітету, експертні люди, на територіях мало працюють, вони працюють в Раді, працюють над реформами. Зрозуміло, що їм зараз десь висаджуватися на територію… І що вони там будуть робити без різних соцекономічніх можливостей?" - каже Корнієнко.

Разом з тим він не виключає, що мажоритарники завжди будуть казати, що "краще мажоритарка". Особливо ті, хто там не перший рік там працюють.

"Я не відкидаю, що будуть спроби ці зміни (системні зміни виборчих правил, - ред.) так чи інакше зробити. Вони можуть бути інспіровані як якимись рішеннями Конституційного суду, за поки для нас невідомими зверненнями, як ви правильно кажете, бо звернень ще ніхто не бачив. Вони можуть бути інспіровані і депутатами, у них є право законодавчої ініціативи", - резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, перший заступник голови парламенту також розповів, що дорослі українці підтримують зниження виборчого віку в країні. Разом з тим молодь виступає за відкладення виборчого права до 20 років.

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