Корисно для гаманця. В "Укренерго" пояснили як зменшити платіжку за світло

Свідоме й ощадливе споживання електроенергії є корисним для гаманця. Зменшити рахунок можна за допомогою холодильника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Свідоме ощадливе споживання - звичка, корисна щодня. У енергосистеми немає вихідних - вона має бути в збалансованому стані щосекунди. Саме це забезпечує надійне енергопостачання для всіх споживачів. Ощадливість корисна для графіків споживання електроенергії, ваших гаманців та енергосистеми, яка все ще відновлюється після масованих атак ворога минулої зими", - пише "Укренерго".

Як зменшити рахунок за спожите світло за допомогою холодильника:

тримайте температуру повітря в приміщенні в діапазоні 18-20 градусів. При високих температурах холодильник споживає набагато більше електроенергії;

не встановлюйте холодильник біля газової плити чи опалювальних приладів;

не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням;

періодично розморожуйте холодильник;

продукти, які необхідно розморозити - поставте в загальну камеру холодильника;

не ставте гарячу їжу в холодильник.

Яка ситуація з енергосистемою України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені.

Станом на 24 листопада, ситуація на електростанціях, як розповідали в "Укренерго", залишається складною. Один з блоків після ремонту повернувся в роботу, але на декількох тривають аварійні ремонти.

Потепління зменшило рівень споживання й виробленої електроенергії було достатньо, щоб покрити потреби.

Зранку через негоду були знеструмлені 167 населених пунктів у 8 областях України. Також через бойові дії без світла залишаються 477 населених пунктів.