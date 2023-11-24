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Полезно для кошелька. В "Укрэнерго" объяснили, как уменьшить платежку за свет

Пятница 24 ноября 2023 17:55
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Полезно для кошелька. В "Укрэнерго" объяснили, как уменьшить платежку за свет Фото: в "Укрэнерго" объяснили, как уменьшить платежку за свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сознательное и экономное потребление электроэнергии полезно для кошелька. Уменьшить счет можно с помощью холодильника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сознательное экономное потребление - привычка, полезная каждый день. У энергосистемы нет выходных - она должна быть в сбалансированном состоянии каждую секунду. Именно это обеспечивает надежное энергоснабжение для всех потребителей. Бережливость полезна для графиков потребления электроэнергии, ваших кошельков и энергосистемы, которая все еще восстанавливается после массированных атак врага прошлой зимой", - пишет "Укрэнерго".

Как уменьшить счет за потребленный свет с помощью холодильника:

  • держите температуру воздуха в помещении в диапазоне 18-20 градусов. При высоких температурах холодильник потребляет гораздо больше электроэнергии;
  • не устанавливайте холодильник возле газовой плиты или отопительных приборов;
  • не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами;
  • периодически размораживайте холодильник;
  • продукты, которые необходимо разморозить - поставьте в общую камеру холодильника;
  • не ставьте горячую пищу в холодильник.

Какова ситуация с энергосистемой Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены.

По состоянию на 24 ноября, ситуация на электростанциях, как рассказывали в "Укрэнерго", остается сложной. Один из блоков после ремонта вернулся в работу, но на нескольких продолжаются аварийные ремонты.

Потепление уменьшило уровень потребления и произведенной электроэнергии было достаточно, чтобы покрыть потребности.

Утром из-за непогоды были обесточены 167 населенных пунктов в 8 областях Украины. Также из-за боевых действий без света остаются 477 населенных пунктов.

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