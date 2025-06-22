Корисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивує

Домашній фастфуд - це альтернатива покупним стравам швидкого приготування, які часто містять надлишок солі, жиру та підсилювачів смаку. Приготувавши страву вдома, ви контролюєте склад, обираєте свіжі овочі та корисні соуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Софії Наум.
Інгредієнти:
Для соусу знадобиться:
"Корисний фастфуд вдома за кілька хвилин", - зазначила дієтолог.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приправити курячий фарш сіллю, перцем та сформуйте котлети.
Обсмажте на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку). Коли котлета майже готова, викладіть на неї сир і накрийте кришкою, щоб він розплавився.
Для соусу змішайте йогурт, діжонську гірчицю, сіль і перець до однорідності.
Після цього намажте лаваш соусом, викладіть листя салату, нарізаний помідор і котлету з сиром.
Загорніть лаваш у рулет або складіть конвертом. За бажанням можна підсмажити на сухій сковороді або грилі по 1 хвилині з кожного боку, щоб він став хрустким.
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