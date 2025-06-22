Корисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивує

Лаваш з курячою котлетою та соусом

Інгредієнти:

лаваш - 1 шт.

курячий фарш - 150 г

сир сулугуні

листя салату - 2 шт.

помідор - 1 шт.

Для соусу знадобиться:

йогурт - 2 ст. л

діжонська гірчиця - 1 ч. л

сіль і перець - за смаком

"Корисний фастфуд вдома за кілька хвилин", - зазначила дієтолог.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приправити курячий фарш сіллю, перцем та сформуйте котлети.

Обсмажте на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку). Коли котлета майже готова, викладіть на неї сир і накрийте кришкою, щоб він розплавився.

Для соусу змішайте йогурт, діжонську гірчицю, сіль і перець до однорідності.

Після цього намажте лаваш соусом, викладіть листя салату, нарізаний помідор і котлету з сиром.

Загорніть лаваш у рулет або складіть конвертом. За бажанням можна підсмажити на сухій сковороді або грилі по 1 хвилині з кожного боку, щоб він став хрустким.

Рецепт лаваша з куркою (фото: кадр з відео)