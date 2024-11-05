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Корректировал удары по Одессе и Николаеву. СБУ задержала военного пенсионера

Вторник 05 ноября 2024 11:48
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Корректировал удары по Одессе и Николаеву. СБУ задержала военного пенсионера Фото: СБУ задержала бывшего военного пенсионера, корректировавшего удары по Одессе и Николаеву (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала очередного российского агента, который действовал в Николаеве и Одессе. Предателем оказался военный пенсионер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Согласно материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевской области.

Задержанный попал в поле зрения врага во время поездок в Российскую Федерацию (РФ) еще до полномасштабной войны. После этого на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ, который и предложил ему сотрудничество. Также ему пообещали «эвакуацию» в Россию с последующим решением материальных вопросов.

Корректировал удары по Одессе и Николаеву. СБУ задержала военного пенсионера

Фото: СБУ задержала бывшего военного пенсионера, корректировавшего удары по Одессе и Николаеву (t.me/SBUkr)

По указанию врага предатель разведывал локации Сил обороны, по которым террористы планировали нанести воздушный удар. В частности проводил доразведку на местах «прилетов» и информировал врага о последствиях атаки.

Также задержанный планировал расширить разведывательные возможности ФСБ и подыскивал «кандидатов» в новые агенты.

"При обысках у него изъяты сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами". - пишет СБУ.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала предателя, который навел в октябре вражеский "Шахед" на Сумы, в результате чего погибли три человека.

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